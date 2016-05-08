رئيس وزراء أستراليا يدعو لانتخابات في الثاني من يوليو

دعا رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول لانتخابات في الثاني من يوليو تموز يرجح أن تركز على الاقتصاد المتعثر وقضايا ساخنة مثل سياسة البلاد الصارمة تجاه طالبي اللجوء.

وزار ترنبول الحاكم العام السير بيتر كوسجروف في العاصمة كانبيرا كي يطلب منه حل مجلسي البرلمان.

وبحسب رويترز قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الأستراليين يواجهون خيارا واضحا “إما البقاء على الدرب ومواصلة الالتزام تجاه خطتنا الاقتصادية الوطنية للنمو والوظائف أو العودة إلى العمال وللضرائب الأعلى والإنفاق الأكبر وبرنامج الديون والعجز.”

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن الائتلاف الليبرالي الوطني الذي ينتمي إليه ترنبول يحقق نتائج متقاربة بشدة مع حزب العمال المعارض الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

وكان الإعلان رسميا عن بدء الحملة الانتخابية التي سوف تستمر شهرين متوقعا على نطاق واسع بعد أن أكد ترنبول يوم الأربعاء أنه سيسعى لإجراء انتخابات في الثاني من يوليو تموز لتمويل خطة ميزانية أعلنها في اليوم السابق بهدف خلق الوظائف وتحفيز النمو.