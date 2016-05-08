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مقتل تاجر مخدرات بمنيا القمح وإصابة رقيب شرطة فى تبادل إطلاق نار بالشرقية

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مقتل تاجر مخدرات بمنيا القمح وإصابة رقيب شرطة فى تبادل إطلاق نار بالشرقية مقتل تاجر مخدرات بمنيا القمح وإصابة رقيب شرطة فى تبادل إطلاق نار بالشرقية
قتل "السيد.ع" 40 سنة ،تاجر مخدرات، صباح اليوم الأحد ، فى تبادل إطلاق النيران مع مباحث منيا القمح، تم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

فيما أصيب أحمد الحسينى رقيب سرى من قوة مباحث منيا القمح ،بمديرية أمن الشرقية، بطلق نارى ، في تبادل إطلاق النيران مع المتهم أثناء ضبطه، بقرية العاقولة أخطر البؤر الإجرامية بدائرة منيا القمح.

تبين من خلال التحريات، أثناء توجه قوة من مباحث منيا القمح، بمعرفة كلا من "الرائد إسماعيل محروس، والنقيبان أحمد حسن ومحمد فؤاد"، لمداهمة قرية العاقولة ، لضبط المتهم " السيد عبد المنعم حسين " 40 سنة تاجر مخدرات، قام بتبادل إطلاق النيران مع القوة، مما أسفر عن مصرع المتهم وإصابة المخبر السرى، وحالته مستقرة وتم نقله إلى المستشفى.

تبين من فحص السجل الجنائى للمتهم، أنه هارب من سجن أبو زعبل فى أحداث قضية 10 سنوات مخدرات، وصادر ضده 3 أحكام غيابيه، مؤبد و7 سنوات و5 سنوات.


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