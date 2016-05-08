أوامر ملكية:د. الربيعة وزيراً للصحة.. م. الفالح للطاقة.. والحمدان للنقل.. وبنتن للحج والعمرة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يوم أمس أوامر بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين والمستشاريين وفيما يلي نص الأوامر:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/127

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خالد بن سعود وبندر بن سعود وفيصل بن خالد ومحمد بن عبدالرحمن مستشارين بالديوان

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/128

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشاراً لوزير الداخلية.. م. النعيمي مستشاراً بالديوان الملكي

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

محمد بن سعود عضواً بمجلس الشورى.. د. سعد الشثري مستشاراً وعضواً في هيئة كبار العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/129

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

د. الجاسر والخطيب والريمان مستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الخطيب رئيساً لهيئة الترفيه.. وعبدالله بن مساعد للهيئة العامة للرياضة.. والعيبان لـ«تقويم التعليم»

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/130

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد..وحسام العنقري رئيساً لديوان المراقبة.. وسليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/131

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

د. فهد التخيفي رئيساً للهيئة العامة للإحصاء.. ومحمد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أحمد العجلان سكرتيراً خاصاً لسمو ولي العهد.. خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/132

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/164) بتاريخ 10/7/1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/134

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/132) بتاريخ 30/7/1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي وزير الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

م. محمد العمري أميناً للمدينة المنورة.. ود. محمد الجاسر رئيساً لمجلس المنافسة ومجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/135

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/133) بتاريخ 30/7/1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي وزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/136

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/133) بتاريخ 30/7/1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/137

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/138

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/68) بتاريخ 9/4/1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/133) بتاريخ 30/7/1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/139

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/140

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/141

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/45) بتاريخ 29/2/1434هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ/45) بتاريخ 29/2/1434هـ.

ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/142

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/202) بتاريخ 10/9/1434هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/143

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/144

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/145

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/146

التاريخ: 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/147

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/148

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/79) بتاريخ 9/4/1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين فضيلة الشيخ الدكتور/سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/149

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/137) بتاريخ 8/7/1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/88) بتاريخ 6/3/1422هـ

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 3/3/1434هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/96) بتاريخ 9/4/1436هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين فضيلة الشيخ الدكتور/سعد بن ناصر الشثري عضواً في هيئة كبار العلماء.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/150

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/166) بتاريخ 10/7/1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور/محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/151

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الدكتور/محمد بن سليمان الجاسر مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/152

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/185) بتاريخ 10/7/1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الأستاذ/أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/153

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الأستاذ/أحمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/154

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ/ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ/155

التاريخ 30/7/1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/9) بتاريخ 19/ 1/1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور/فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 156

التاريخ 30 / 7 / 1437هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )

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