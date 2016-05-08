عايز تحافظ على لثتك من الالتهابات.. عليك بالبقدونس والبرتقال

أمراض اللثة والتهاباتها من مشكلات الفم الشائعة التى تصاب بها نسبة كبيرة من الصغار والكبار، ومن أفضل طرق الوقاية منها على الإطلاق هى الطرق الطبيعية، ولا شك أن الكشف الدورى على صحة اللثة والفم، وكذلك علاج مشكلات الأسنان أولا بأول يقى من تلك المشكلات التى تصيب اللثة.

وحسب توضيح الدكتورة سحر وهدان استشارى طب الفم والأسنان، فالتهابات اللثة وأمراضها يسهل الوقاية منها باتباع الكثير من العادات الصحية من نظافة ونوعيات أطعمة بعينها، ومن أهم هذه العادات الصحية:

- الاستدامة على تنظيف الأسنان واللسان بالفرشاة والمعجون دون تقصير وبشكل يومى، خاصة بعد تناول الطعام.

>- اللثة تحتاج لتقوية، لذا عليك بتناول عصير البرتقال لأنه يحسن من حالتها ويقيها الأمراض لاحتوائه على فيتامين سى المهم للمناعة.

>- السلطة الخضراء الغنية بالخضراوات تحمى من أمراض اللثة.

>- كذلك لابد من الاهتمام بتناول الجرجير والبقدونس لزيادة حدة الألياف بهما مما ينظف الفم جيدا ويزيد من قوة المناعة.

>- تجنب تناول الأطعمة الجاهزة والسكرية لأنها تحد من نظافة الفم ومناعة الجسم.

>- التركيز على تناول البامية الخضراء المفيدة للغاية.

>- الملوخية والجزر شريك أساسى للمساهمة فى الوقاية من مشاكل الفم.

>- تناول الطماطم يفيد أيضا فى هذا الشأن.

>- فيتامين سى المناعى يمنع حدوث التهابات اللثة ومشكلاتها، لذا عليك بالحرص على تناول الطعام والمشروبات الغنى بها.

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