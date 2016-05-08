إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بـ"تبة جبلية" بطريق رأس غارب-الزعفرانة

أصيب فى الساعات الأولى من صباح اليوم 10 أشخاص، جراء تصادم أتوبيس بطريق الزعفرانة غارب بتبه جبلية بطريق الزعفرانة - غارب بالبحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى غارب المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد تصادم أتوبيس بتبة جبلية وانحرافه عن الطريق مما أدى لإصابة 10 أشخاص.

تم الدفع بعدد من السيارات وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وتبين نجاة أكثر من 20 آخرين كانوا فى مؤخرة الأتوبيس وأن المصابين كانوا قى مقدمة الأتوبيس.

وتبين أن الأتوبيس كان قادم من القاهرة إلى الغردقة وكان من بين ركابه ضابط شرطة وعدد من الأفراد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت ندب خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث.

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