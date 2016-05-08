المكسيك تنفي نيتها تسليم إمبراطور المخدرات «إل شابو» لواشنطن

نفت المكسيك أن يكون نقل جواكين غوزمان امبراطور المخدرات المشهور بـ “إل شابو” زعيم كارتل سينالوا لتجارة المخدرات إلى سجن قريب من الحدود الأمريكية تمهيدا لتسليمه للولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد عن مسئولين فى لجنة الأمن الوطني المكسيكية قولهم “إن هذه الخطوة تتسق مع البروتوكولات الأمنية إذ نقل أكثر من 400ر7 سجين كجزء من الاستراتيجية الأمنية الجديدة.

وأضافت إن نقل غوزمان إلى سجن جديد جاء بسبب الأعمال التي تجري لتعزيز الأمن في “ألتيبلانو” – سجنه القديم قرب مكسيكو سيتي ، وتم نقل “إل شابو” إلى سجن قرب سويداد جواريز قبالة الحدود الأمريكية في تكساس كجزء من عملية نقل طبيعية للسجناء لأسباب أمنية.

وكان غوزمان قد اعتقل مجددا في يناير الماضي بعد 6 أشهر من هروبه من السجن وهو مطلوب في الولايات المتحدة لتهم تتعلق بتهريبه المخدرات إلى داخل البلاد.