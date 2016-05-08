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"التعليم" تعلن خريطة استراحات ملاحظى الثانوية العامة والدبلومات الخميس

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"التعليم" تعلن خريطة استراحات ملاحظى الثانوية العامة والدبلومات الخميس "التعليم" تعلن خريطة استراحات ملاحظى الثانوية العامة والدبلومات الخميس
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، يلتقى الخميس المقبل مسئولى استراحات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، لتحديد خريطة الاستراحات بعد تجهيزها فى إطار استعدادات الوزارة للامتحانات.

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن الاجتماع يضم مشرف الاستراحات فى كل محافظة واللجنة الثلاثية المسئولة عن أعمال الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم مناقشة احتياجات الاستراحات وعددها فى كل محافظة، وتجهيز استراحتين على الأقل بالإدارة التعليمية واحدة للمعلمين والأخرى للمعلمات.

وأوضح أن اللجنة الرئيسية المشكلة للمرور على الاستراحات انتهت من مراجعة الاستراحات الموجودة فى القطاعات الأربعة" أسيوط والدقهلية والقاهرة والإسكندرية"، وتم التأكد من توافر كافة الامكانيات المطلوبة، موضحا أن عدد الاستراحات هذا العام سيتراوح ما بين 700 إلى 750 مقر على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 21 مايو الجارى، كما تنطلق اختبارات الثانوية العامة 5 من يونيو المقبل.
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