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مصرع عامل وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

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مصرع عامل وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم مصرع عامل وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم
لقى عامل مصرعه وأصيب 11 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة بطريق القاهرة / الفيوم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة ونقل بطريق القاهرة – الفيوم.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن مصرع العامل أحمد عبد التواب صوفى 21 سنة، وإصابة 11 آخرين كانوا يستقلون السيارة الأجرة وفى طريقهم لعملهم بأحد المصانع، هم: حسين بسطاوى رزق وأحمد مصطفى فتحى 22 سنة ومحمد أحمد محمد 26 سنة وأحمد مؤمن إبراهيم 20 سنة وجمعة عيد عباس 32 سنة وأحمد فتحى عشرى 19 سنة وأحمد عيد عويس 16 سنة وجمعة نادى 32 سنة وعيد عويس 46 سنة وخميس أحمد 20 وعلى رمضان 54 سنة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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