الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8/5/2016 بجميع محافظات مصر

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>الصغرى العظمى القاهرة 18 31 الإسكندرية 16 28 مطروح 16 29 بورسعيد 18 25 دمياط 18 25 بلطيم 17 27 الإسماعيلية 17 32 السويس 17 32 العريش 16 26 نخل 14 28 طابا 13 28 الطور 23 32 مرسى علم 22 33 الغردقة 20 32 شرم الشيخ 23 31 رفح 15 25 كاترين 11 24 سيوة 16 35 المنيا 17 33 الفيوم 17 32 رأس سدر 19 29 أبوسمبل 19 35 وسط الدلتا 18 31 أسيوط 18 33 سوهاج 18 34 الأقصر 18 35 أسوان 21 36 شلاتين 23 33 حلايب 24 32 الوادى الجديد 15 35 قنا 19 35 نويبع 23 27 السلوم 14 32 .