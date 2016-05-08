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بالصور.. أهالى قرية قرقارص بأسيوط يشربون المياه بالصدأ والديدان

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بالصور.. أهالى قرية قرقارص بأسيوط يشربون المياه بالصدأ والديدان بالصور.. أهالى قرية قرقارص بأسيوط يشربون المياه بالصدأ والديدان
يعانى أكثر من 15 ألف نسمة، من أهالى قرية قرقارص بأسيوط، من تلوث شديد بمياه الشرب، تسبب فى ظهور حالة عطش للقرية بالكامل، الأمر الذى يضطرهم إلى عبور شريط السكة الحديد، للحصول على كوب مياه نظيف من حنفيات المياه بالقرى المجاورة، بعد قيامهم بتعبئة جراكن أو قيامهم بتعبئة المياه من مدينة اسيوط التى تبعد عن القرية 15 كم تقريبا.

الغريب فى الأمر، أن هناك بالفعل محطات مياه وفلاتر موجودة بالقرية، ولكنها لا تعمل، الأمر الذى أدى إلى نزول مياه الحنفيات من الآبار الارتوازية بدون تنقية، مصحوبة بصدأ وديدان.

قال عصمت حسين أحد أهالى القرية، إنه تم عمل فلاتر ومرشحات بالقرية منذ خمس سنوات، ولكن لم يتم تشغيلها حتى الآن، حيث نتج عن ذلك إصابة العديد من الأهالى بالفشل الكلوى، بسبب تلوث المياه ونزول المياه من الحنفيات بلون ورائحة وطعم وعكارة.

مياه اسيوط (1)

مياه اسيوط (2)

مياه اسيوط (3)

مياه اسيوط (4)

مياه اسيوط (5)


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