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هاشتاج "الشرطة المصرية رجال" يتصدر "تويتر" عقب هجوم حلوان الإرهابى

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هاشتاج "الشرطة المصرية رجال" يتصدر "تويتر" عقب هجوم حلوان الإرهابى هاشتاج "الشرطة المصرية رجال" يتصدر "تويتر" عقب هجوم حلوان الإرهابى
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج "الشرطة المصرية رجال"، عقب تعرض سيارة شرطة لإطلاق نار من قبل مسلحين بمنطقة حلوان، أسفر عنه استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة، شارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، وسرعان ما أصبح الأكثر تداولاً، ما جعله يحتل الصدارة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وقال أحد المشاركين فى الهاشتاج: "ربنا يرحم شهداء الواجب الوطنى..ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وبإذن الله حق رجالة الشرطة هيرجع..الشرطة مبتفرطش فى حق ولادها"، وقال آخر "ربنا يحفظهم لمصر"، وقال مدون "رحم الله شهدائنا الأبرار الذين طالتهم يد الغدر والخيانة مساء أمس فى حلوان.. وأبدا لن تسقط بأمر الله".

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مصر 365

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