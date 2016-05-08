دراسة فرنسية: الليمون يسهل عملية الهضم وينظم عمل الكلى

أوضحت خبيرة التغذية الفرنسية ألكسندرا دالو فى دراسة نشرتها مجلة "فام أكتويل" الفرنسية الأسبوعية فى عددها الأخير، أن الليمون يعتبر جوكر الصحة لفوائده العديدة، فهو ملىء بمضادات الأكسدة ويسهل عملية الهضم فهو يعمل توازنا بين الجسم والهضم عن طريق إفراز "الصفراء" وهى المادة التى يفرزها الكبد ويفضل شرب عصير الليمون الدافئ أثناء وجبة الفطور أو أثناء الوجبات الأخرى ووضعه فى السلطة وعلى اللحم وعلى الخضروات لتعويض حموضة البروتينات.

وأضافت الخبيرة أن الليمون قليل السعرات الحرارية ومضاد للأكسدة ومدر للبول وينظم عمل الكلى كما أنه يكافح تخزين المياه فى الجسم ويساعد على إزالة انتفاخ السيقان ويقوى الأوعية التى تتمدد فى السيقان كما أنه يحتوى على فيتامين "سى" ومضاد لالتهابات الزور والزكام كما أنه يوقف نزيف الأنف عن طريق وضع قليل من عصير الليمون على قطنة ووضعها داخل الأنف فهو مضاد لتجلط الدم ويقوى جدار الأوعية الدموية الصغيرة.

وحذرت الخبيرة من استخدام عصير الليمون فى تبييض الأسنان لأنه يضر بميناء الأسنان وكذلك اللثة مما يزيد من حساسية الأسنان.

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