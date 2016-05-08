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إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية واشتعال سيارة فى مشاجرة على قطعة أرض بالقليوبية

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إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية واشتعال سيارة فى مشاجرة على قطعة أرض بالقليوبية إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية واشتعال سيارة فى مشاجرة على قطعة أرض بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بقرية القلج، بسبب الخلاف على قطعة أرض أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية واحتراق سيارة ملاكى وحدوث تلفيات فى واجهات منزلين، تم ضبط الأفراد المتشاجرين ونقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أشرف عبد القادر رئيس مباحث القليوبية بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة القلج بالخانكة بين مجموعة من شباب المنشية والقلج بسبب الخلافات على قطعة أرض بينهما أسفرت عن احتراق إحدى السيارات وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية.

انتقل العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى على الفور وبصحبته قوات الأمن للسيطرة على المشاجرة، وتم الدفع بـ3 سيارات شرطة، وتبين اشتعال النيران فى إحدى السيارات وتم إخمادها.

كما تبين وقوع مشاجرة بين عدد من الشباب بسبب الخلافات بينهم ما أدى لحدوث حالة من الهلع والرعب بين أهالى المنطقة وأسفرت عن وقوع 3 إصابات، وتم السيطرة على الموقف.


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