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لو مش عارف تاكل رز مع الملايكة.. شاى الموز بالقرفة أفضل منوم طبيعى

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لو مش عارف تاكل رز مع الملايكة.. شاى الموز بالقرفة أفضل منوم طبيعى لو مش عارف تاكل رز مع الملايكة.. شاى الموز بالقرفة أفضل منوم طبيعى
اضطرابات النوم هو أمر شائع جدا ويمكن أن يكون حقا مصدر قلق كبير، خصوصا عندما يكون بعد يوم شاق فى العمل، وبالطبع نتوقع الحصول على بعض الراحة.

ويمكن أن يكون سبب الأرق هو الإجهاد والقلق والاكتئاب، ومع ذلك فهناك بعض الأدوية يمكن أيضا أن تسبب الأرق مثل مسكنات الألم وأدوية القلب والأوعية الدموية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodStar”، أن هناك وصفة طبيعية من الموز والقرفة تعالج الأرق وتشمل:
>• شاى الموز
>يمكن إجراء هذا الشاى فى أقل من 10 دقائق.
>• المكونات:
>1- الموز العضوى.
>2- مياه نظيفة فى وعاء صغير.
>3- القرفة.
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• طريقة التجهيز
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>يقطع الموز ويوضع مع القشر السليم فى وعاء من الماء المغلى، وندعه يغلى لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك باستخدام مصفاة يصب الماء فى كوب، ثم تضاف القرفة. يتم شرب هذا الشاى قبل النوم بساعة على الأقل، للحصول على أفضل نتائج.

حبوب النوم سيئة بالنسبة لك
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>وأضاف الباحثون أن الحبوب المنومة تساعد فى الحصول على النوم على المدى القصير لكنها تؤثر على المخ، وتسبب الإدمان ولها تأثير خطير على الجهاز العصبى المركزى.

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