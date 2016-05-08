الحركة والجرجير وتغيير طبيعة أكلك.. أبرز طرق علاج الإمساك

علاج الإمساك بالحركة والأكل

علاج الإمساك بشرب المياه والأدوية تحت إشراف المختص

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"حينما يشتد عليك الإمساك عليك بالنظر إلى الخطأ الذى ترتكبه، وتحاول جديا فى تغييره وتصحيحه فى الحال"، نصيحة مهمة وفعالة يوجهها الدكتور أحمد هاشم – أستاذ أمراض الجهاز الهضمى بقصر العينى – موضحا أن الكثير من النصائح قد تساعدك على التخلص من هذا العرض المزعج شريطة اتباعها.>وتابع أستاذ أمراض الجهاز الهضمى حديثه لـ"اليوم السابع"، موضحا أن الإمساك المزمن الذى يصيب الشخص ويجعله غير قادر على التبرز لفترة قد لا تزيد عن اليومين إلى 3 أيام، يجعل على عاتقه التغيير من بعض عاداته كى يتمكن من علاجه، ومن أهم هذه النصائح أن يبدأ الشخص فى النظر لطبيعة طعامه ونوعيته ويبدأ على الفور فى زيادة معدل الألياف به، من خس وجرجير وطماطم وخيار وخضراوات مسهلة للبراز، كذلك على الشخص أن يتخلى عن حب الكسل والراحة، ويبدأ فور شعوره بالإمساك بالمشى والجرى أو على الأقل الحركة المستمرة حتى يتمكن من تليين البراز.>ونصح الدكتور أحمد هاشم مرضى الإمساك بضرورة متابعة وملاحظة مرات التبرز، وإذا لم تجد هذه الطرق الطبيعية بجانب شرب المياه بكميات كبيرة وبشكل منظم، فعليهم أن يلجؤوا فى تلك الحالة إلى المختص الباطنى الذى يبحث وراء سبب الإمساك، والذى يرفع من فرص تعاطيهم أدوية مسهلة وملينة لطبيعة البراز، أو نوعيات من العقاقير الأخرى التى تعمل على سرعة حركة القولون، أو عقاقير لزيادة انقباضات القولون حسب الحالة التى يحددها المختص.