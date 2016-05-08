إقلاع 8 رحلات بالون طائر تقل 145 سائحًا لمشاهدة المناطق الأثرية بالأقصر

قال الكابتن أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سماء مدينة الأقصر، شهدت فجر اليوم الأحد، إقلاع 8 رحلات بالون طائر تابعة لـ 6 شركات سياحية مختلفة، أقلت 145 سائحًا من مختلف الجنسيات، وذلك للاستمتاع بمشاهدة المناطق السياحية والأثرية بالبر الغربى للمدينة.

وقال "عبود" فى تصريح صحفى له اليوم الأحد، أنه من المتوقع زيادة عدد رحلات البالون الطائر خلال الأيام القبلة، نظرًا لزيادة رحلات الشارتر والطيران المباشر من اليابان وألمانيا، بالإضافة إلى الزوار المصريين للمدينة.

كان مطار الأقصر الدولى قد استقبل مساء أمس السبت، ما يقرب من 190 سائحًا يابانيًا على متن رحلة طيران "شارتر" قادمة مباشرة من العاصمة اليابانية طوكيو وكان قد استقبل 600 سائح ألمانى يوم الخميس الماضى، على متن 4 رحلات "شارتر" مباشرة من ألمانيا للأقصر، وذلك لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربى والشرقى للمحافظة.

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