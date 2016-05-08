مرادم النفايات بأمانة المدينة.. للتخلص الآمن والحفاظ على البيئة

قال وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة م. هزاع بن زكي محروس أن الأمانة ممثلة في الادارة العامة للنظافة قامت بإنشاء خلايا هندسية للتخلص الآمن من المخلفات، وذلك بإغلاق هذه الخلايا بشكل صديق للبيئة وتحويلها إلى مسطحات خضراء مفيدة للبيئة تساهم في خدمة اهداف واستراتيجية الادارة العامة للنظافة بتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على بيئة نظيفة للأجيال المقبلة.

وتابع محروس أن عمليات التخلص الآمن من المخلفات يعد جزءًا مهمًا ورئيسيًا في استراتيجية الإدارة المتكاملة والسليمة للنفايات، حيث تتم العديد من الاجراءات داخل منظومة التخلص الآمن من النفايات منذ وصولها إلى المرمى العام فيتم أولاً تسجيل عدد ردود السيارات وحجمها وذلك لقياس وزن النفايات ونوعها ومصدرها، والمخلفات السائلة والمتمثلة في مخلفات المسالخ، ومن ثم يتم توجيهها إلى محطة معالجة مياه المسالخ ذات قدرة استيعابية تبلغ 500 م3/ يوم لتحويلها إلى مياه صالحة لري المزروعات والمساحات الخضراء بالمرمى العام بالمدينة المنورة.

وزاد: اما ما يتعلق بالمخلفات الصلبة فيتم توجيهها الى مصنع الفرز ليتم فرزها وفصل المواد التي يعاد تدويرها او استخدامها مرة اخرى.

واشار م. محروس إلى ان المردم العام بالمدينة المنورة يعد على مستوى المملكة من الناحية الفنية والتقنية والأساليب المتبعة في ادارة المخلفات الصلبة والسائلة بالإضافة الى التخلص الأمن من المخلفات والحفاظ على البيئة.