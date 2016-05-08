أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر صورة الأمين صابر العربى شهيد حادث حلوان الإرهابى

Google+ Print
ننشر صورة الأمين صابر العربى شهيد حادث حلوان الإرهابى ننشر صورة الأمين صابر العربى شهيد حادث حلوان الإرهابى
حصل "اليوم السابع" على صورة أحد أمناء الشرطة الذى استشهد فى حادث حلوان الإرهابى الأمين صابر العربى من قوة مباحث قسم شرطة حلوان.

وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن 4 أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى لسيارة ربع نقل، اعترضت سيارة مأمورية رجال مباحث حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية فى شارع عمر بن عبد العزيز، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة تجاة السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

أسفر الحادث عن استشهاد كل من: ملازم أول محمد محمد حامد، وأمناء الشرطة "عادل مصطفى محمد وأحمد حامد محمود وعلاء عيد حسين وصابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق تمام وداوود عزيز فرج وأحمد إبراهيم عبد اللاه".

- مصدر أمنى يكشف ملابسات حادث استشهاد 8 من رجال الشرطة فى حلوان

- شهود عيان: سيارة إرهابيى حادث حلوان كانت تحمل شعار "داعش"

- نقل شهداء "حادث حلوان"لمستشفى النصر وفرض كردون أمنى وسط صراخ الأهالى

- النائب العام يكلف الأمن الوطنى بضبط منفذى هجوم حلون الإرهابى

- مدير أمن القاهرة يأمر بتشكيل قوة أمنية لمطاردة منفذى حادث حلوان الإرهابى

- بالصور..الإرهاب يغتال"العيون الساهرة" بحلوان..استشهاد ضابط و7أمناء فى إطلاق مسلحين النار على سيارة شرطة.. شهود: الإرهابيون كانوا داخل سيارة عليها شعار "داعش"..وأجهزة الأمن تمشط المنطقة لملاحقة الجناة

- مصدر أمنى: 4 مسلحين اعترضوا سيارة الشرطة بحلوان وفتحوا النار على القوات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365