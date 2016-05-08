أفضل قناع للبشرة المتعبة

عندما تستمعين إلى عبارة "بشرة متقدمة في العمر" هذا لا يعني أن صاحبة هذه البشرة قد تعدت الأربعين من عمرها، فقد تكونين في العشرينات من عمرك، ولكن بشرتك متقدمة في العمر!

فالبشرة المتقدمة في العمر تعاني من الشد، والتجاعيد، والاحمرار، والقشور في بعض مواضعها، لذلك فإن أفضل قناع للعناية بها وتغذيتها هي تلك الأقنعة المخصصة لتجديد البشرة وشفائها.

امزجي ملعقة من العسل مع ملعقة أخرى من رقائق القمح وملعقتين من الحليب، وضعي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة مرتين أسبوعياً.