دراسة أمريكية: المضادات الحيوية تعطل عمل المناعة وتعزز مسببات الأمراض

=كشف بحث جديد الستار عن ضرر جديد للإفراط فى تناول المضادات الحيوية، حيث إنها تعزز مسببات الأمراض عن طريق تعطيل مستويات الأكسجين فى بطانة القناة الهضمية.

وأوضح الباحثون بقيادة الدكتور أندرياس بوملر، أستاذ علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة الطبية والباحثين من جامعة كاليفورنيا فى ديفيس، أن المضادات الحيوية أنقذت حياة عدد لا يحصى من المرضى منذ عام 1940، لكن بعد ارتفاع نسب المقاومة للمضادات الحيوية، تمت إعادة التفكير فى كيفية استخدام هذه العقاقير.

وأشار الباحثون إلى أن البكتيريا "الجيدة" تساعد الأمعاء على الحماية ضد البكتيريا "السيئة" مثل السالمونيلا، لافتين إلى أن المضادات الحيوية تخل هذه العلاقة من خلال مساعدة الميكروبات المسببة للأمراض.

• حقائق سريعة عن المضادات الحيوية

>1. استخدمت المضادات الحيوية على مدى السنوات الـ70 الماضية لعلاج الأمراض المعدية.>2. فى كل عام، أكثر من 2 مليون أمريكى يصاب بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.>3. 23 ألف شخصاً على الأقل يموتون فى الولايات المتحدة كل عام نتيجة مباشرة للإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السابع من شهر مايو الحالى.

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