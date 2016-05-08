ضبط عامل لاتهامه باستدراج راغبى الأعمال المنافية للآداب عبر فيس بوك بالجيزة

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة من ضبط عامل بالدقى لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب واستدراجه راغبى ممارسة الرذيلة عبر موقع فيس بوك، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعقيد محمود هويدى ضابط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد تورط عامل يدعى "على.ا" فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل حصوله على مبالغ مالية واتفاقه مع راغبى ممارسة الرذيلة عبر صفحة أنشأها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحديد موعد المقابلة والمبلغ المالى المطلوب.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم أحمد أبو السعود من ضبط المتهم بمنطقة الدقى، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله العميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.

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