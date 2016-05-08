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اليوم.. نظر دعوى بطلان عمومية اتحاد كتاب مصر وعزل رئيس الاتحاد

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اليوم.. نظر دعوى بطلان عمومية اتحاد كتاب مصر وعزل رئيس الاتحاد اليوم.. نظر دعوى بطلان عمومية اتحاد كتاب مصر وعزل رئيس الاتحاد
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب ، والتى يطالب فيها ببطلان الدعوى لعقد عمومية طارئة للاتحاد، ووقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بعزله.

وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الثقافة، وحملت رقم 43603 لسنة 70 قضائية، أن قرار الدعوى لم يصدر من رئيس اتحاد كتاب مصر، وكذا قرار إقالته مخالف للقانون والدستور.
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