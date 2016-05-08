طوارئ بشركة مياه محافظات القناه استعدادا للصيف

قال المهندس محمود طه رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تصريحات صحفية، إنه قرر إعلان الطوارئ لفرق العمل بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وإنهاء أعمال الصيانة بكافة المحطات بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار رئيس شركة مياه القناة إلى أن ذلك فى إطار توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بالاستعدادات للصيف وشهر رمضان المبارك ومواجهة مطالب تلك الفترة وتلبية احتياجات المواطنين وخاصة فى ساعات الذروة السحور والإفطار.

ومن ناحية أخرى أكد طه استمرار فرق الطوارئ الذاتية أعمالها فى القطاعات الثلاثة السويس بورسعيد الإسماعيلية فى تطهير خطوط الصرف والشبكات والبيارات بصورة مكثفة.

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