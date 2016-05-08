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حكم قضائي لإجراء تحليل DNA للنجم الراحل Prince

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السبت 07-05-2016 23:57

نال المحامون المكلفون بتوزيع تركة المغني الأمريكي الراحل Prince، حكماً قضائياً يتيح لهم الحصول على عينة من دم المغني الراحل، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

ويسعى المحامون من وراء هذا الحكم، إلى إجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، في حال ظهر أي شخص يدعي أن Prince كان والده.

يشار الى ان Prince البالغ من العمر 57 عاماً عثر عليه ميتاً داخل منزله في ضاحية منيابوليس في ولاية مينيسوتا في شهر أبريل الماضي، ولا يعرف إذا كان لدى Prince أبناء، لكن قاضي المحكمة الجزئية في الولاية قال إن مسائل النسب ربما تظهر خلال إجراءات الوصية.

ولم يتم الكشف عن قيمة تركة Prince حتى الآن، لكن ألبوماته وحدها قدرت بأكثر من 500 مليون دولار.

 

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