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"المصريين الأحرار"يعد مقترحات 4 قوانين لتقديمها لمجلس النواب

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"المصريين الأحرار"يعد مقترحات 4 قوانين لتقديمها لمجلس النواب "المصريين الأحرار"يعد مقترحات 4 قوانين لتقديمها لمجلس النواب
قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصريين الأحرار، إن هناك أولويات لدى الحزب فى مشاريع القوانين التى سيتقدم بها إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنهم تقدموا بالفعل بتعديلات قانون الخدمة المدنية المطور إلى البرلمان، ويعد مقترحات حول قوانين الإعلام والشرطة الجديد، والهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية، لتقديمهم للبرلمان.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن الكتلة البرلمانية ستنتظر القانون المقدم من بشأن النقابات العمالية، بجانب الذى سيتم تقديمه من النقابات العمالية نفسها إلى البرلمان من أجل إبداء الرأى فيه، موضحا أن هذا القانون سيتم تأجيله للدورة البرلمانية الثانية.

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مصر 365

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