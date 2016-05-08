طليقة "عكاشة": الأمن يتقاعس عن تنفيذ الحكم النهائى بحبسه

قالت رضا الكردواى، طليقة توفيق عكاشة، إنها ستتوجه إلى مصلحة الوثائق والهجرة للإعلان بحكم منعه من السفر التى أصدرته محكمة الأسرة بمدينة نصر لوضعه على قوائم الممنوعين من السفر بعد حصولها على الصيغة التنفيذية للحكم.

وأضافت طليقة عكاشة، لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن تتقاعس عن إلقاء القبض على عكاشة رغم صدور حكم نهائى بحبسه شهرين لامتناعه عن سداد نفقة ابنه.

وكشفت عن أن محكمة الأسرة تنظر 21 دعوى حبس ضد طليقها تم الحكم فى دعويين بحبسه شهرين لعدم سداده 46 ألف جنيه عبارة عن نفقة صغير وأجر مسكن.