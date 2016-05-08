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إخوانى سابق: قوى دولية تدخلت لحل أزمة الجماعة وانتصرت لـ"جبهة عزت"

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إخوانى سابق: قوى دولية تدخلت لحل أزمة الجماعة وانتصرت لـ"جبهة عزت" إخوانى سابق: قوى دولية تدخلت لحل أزمة الجماعة وانتصرت لـ"جبهة عزت"
قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تيار محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان مدعوم دوليا من جانب بعض ا لدول التى تعد من حلفاء التنظيم فى أوروبا، مشيرا إلى أن كل أوراق الضغط و القوة يمتلكها تيار محمود عزت لحسم الخلافات الداخلية لصالحه على حساب القيادة الجديدة للجماعة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الدول التى تعد حليفة للجماعة تدخلت لإيقاف الازمة الداخلية للتنظيم التى استمرت عدة أشهر وانتصرت لجبهة القائم بأعمال المرشد على حساب محمد كمال عضو مكتب ارشاد التنظيم، متابعا :" تيار محمود عزت التقليدى مدعوم دوليا على عكس تيار محمد كمال الذى ينهار الآن و ليس له أى داعمين سواء فى الداخل المصرى أو فى الخارج".

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