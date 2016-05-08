معاينة المعمل الجنائى: أثار أكثر من 50 طلقة بسيارة "شهداء الشرطة"

انتهى المعمل الجنائى من رفع ومعاينة أثار حادث حلوان الإرهابى، حيث تبين من المعاينة أن السيارة الميكروباص التى كان يستقلها شهداء الشرطة بها آثار لأكثر من 50 طلقة.

كان مصدر أمنى مسؤول، أكد أن 4 أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى لسيارة ربع نقل، اعترضت سيارة مأمورية رجال مباحث حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية في شارع عمر بن عبد العزيز، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة تجاة السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

و أسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من: ملازم أول محمد محمد حامد ، وأمناء الشرطة "عادل مصطفى محمد و أحمد حامد محمود و علاء عيد حسين و صابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق تمام و داوود عزيز فرج و أحمد إبراهيم عبد اللاه".

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