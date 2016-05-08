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"الإدارية العليا" تنظر اليوم استشكال اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية

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"الإدارية العليا" تنظر اليوم استشكال اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية "الإدارية العليا" تنظر اليوم استشكال اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية
تنظر الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الاستشكال الذى أقامه اتحاد الكرة ضد حكم حل المجلس.

كان اتحاد الكرة قد قدم استشكالين، الأول فى القضاء الإدارى، والثانى فى المحكمة الإدارية العليا، علاوة على تقديم "الجبلاية" لدعوى بطلان ضد حكم الحل.

وتولى الدكتور إبراهيم إلياس، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، مهمة تقديم هذا الاستشكال، بينما قدم محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية أيضًا، الاستشكال الخاص بمحكمة القضاء الإدارى.

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