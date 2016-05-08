نقيب المهندسين بالإسكندرية: غياب التخطيط تسبب فى ظاهرة المبانى المخالفة

أكدت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن هناك مجموعة من الأسباب التى أدت إلى وجود ظاهرة المبانى المخالفة بالإسكندرية، أهمها هو غياب التخطيط العمرانى، والذى يجب توافره بصورة صحيحة بتوافر الخدمات المختلفة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر شعبة العمارة الذى انعقد بمقر النقابة، أنه لابد من التعاون والتكاتف لإنهاء الظاهرة، ونوهت إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الدراسى والأكاديمى وربطة بالحياة العملية؛ مؤكدة على ضرورة التواصل باستمرار لمناقشة العديد من القضايا الهندسية ووضع حلول لها.

وقال المهندس محمد خضر، الأمين العام للنقابة العامة للمهندسين، أن "الهدف من اللقاء هو انخراط واندماج الشعب المختلفة بالنقابة مع بعضها والتعرف على المشاكل التى تقابلهم، وبدء العمل بشكل سريع لحلها، مشيراً إلى أهمية شعبة العمارة ودورها، وأنه سيتم تنظيم العديد من لقاءات الشعب المعمارية بمختلف المحافظات.

وأوضح المهندس ماجد سامى رئيس شعبة عمارة، أن غياب من يتحدث باسم النقابة فى فترات سابقة من أحد أسباب تدهور الشكل الجمالى والفنى للمبانى، وأنه على شعبة العمارة بالنقابة بحث المشاكل والقضايا الهامة وحلها، مشيراً إلى اللجنة الفنية التى كلفها نقيب المهندسين طارق النبراوى ببحث موضوع "هرم زوسر"، وقدمت اللجنة تقريرها بالفعل إلى الجهات المعنية.

وأوصى المؤتمر بضرورة الخروج من الحيز العمرانى، وإنشاء اتحاد المكاتب الاستشارية، وضرورة تغليظ العقوبات على المبانى المخالفة، ورفع التوصيات إلى المسئولين للعمل على تنفيذها، و جاء الاجتماع بحضور رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء المجلس والأمين العام بالنقابة العامة، ورئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، وأمين مجلس البحيرة، وعدد من أعضاء مجلس شعبة العمارة، وكذلك بعض أساتذة العمارة بالكليات الهندسية بالإسكندرية، وعدد من المهندسين المعماريين.

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