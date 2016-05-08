تنفيذ خطة التنمية المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد بتكلفة 9,5 مليون جنيه

قال المهندس عادل عباس رئيس مركز باريس بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أمس السبت، إن رئاسة المركز تواصل تنفيذ أعمال خطة التنمية المحلية للمركز والقرى التابعة له بتكلفة بلغت 9 ملايين و550 ألف جنيه والتى تم الانتهاء من تنفيذ 85% من أعمال خطة فى قطاعات الكهرباء والطرق والصرف الصحى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.

وأضاف عباس فى تصريحات صحفية، أن إجمالى ما تم تنفيذه فى قطاع الطرق من مشروعات بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، وفى مجال الكهرباء تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 2 مليون جنيه، وفى قطاع تحسين البيئة تم تنفيذ مشروعات بتكلفة بلغت مليونا و900 ألف جنيه، وفى مجال تدعيم الوحدات المحلية تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 625 ألف جنيه وفى قطاع الأمن والإطفاء والمرور، تم اعتماد 500 ألف جنيه لصالح مشروعات القطاع والتى أوشك العمل فيها على الانتهاء .

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