أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنفيذ خطة التنمية المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد بتكلفة 9,5 مليون جنيه

Google+ Print
تنفيذ خطة التنمية المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد بتكلفة 9,5 مليون جنيه تنفيذ خطة التنمية المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد بتكلفة 9,5 مليون جنيه
قال المهندس عادل عباس رئيس مركز باريس بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أمس السبت، إن رئاسة المركز تواصل تنفيذ أعمال خطة التنمية المحلية للمركز والقرى التابعة له بتكلفة بلغت 9 ملايين و550 ألف جنيه والتى تم الانتهاء من تنفيذ 85% من أعمال خطة فى قطاعات الكهرباء والطرق والصرف الصحى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.

وأضاف عباس فى تصريحات صحفية، أن إجمالى ما تم تنفيذه فى قطاع الطرق من مشروعات بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، وفى مجال الكهرباء تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 2 مليون جنيه، وفى قطاع تحسين البيئة تم تنفيذ مشروعات بتكلفة بلغت مليونا و900 ألف جنيه، وفى مجال تدعيم الوحدات المحلية تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 625 ألف جنيه وفى قطاع الأمن والإطفاء والمرور، تم اعتماد 500 ألف جنيه لصالح مشروعات القطاع والتى أوشك العمل فيها على الانتهاء .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365