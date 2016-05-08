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وكيل محافظة محايل يتقدم المصلين على جثمان الجندي الأسمري

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أدى وكيل محافظة محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي صلاة الميت على رجل الأمن الوكيل رقيب عائض بن عوض الأسمري من منسوبي شرطة محافظة بارق الذي توفي إثر تعرضه أثناء أدائه لعمله للدهس بإحدى نقاط التفتيش من قبل مركبة مسرعة يقودها حدث، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي ومدير شرطة المحافظة العميد سعد بن عبدالله العمري وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وعقب الصلاة قدم وكيل محافظة محايل واللواء القرزعي تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وتعازي محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي لوالد رجل الأمن الأسمري وأقاربه وأشقائه، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

الجدير بالذكر ان الدوريات الأمنية بمحافظة بارق كانت قد تمكنت من القاء القبض على الحدث الجاني الذي تسبب في دهس الأسمري خلال قيامه بعمله.

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