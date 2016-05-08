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اليوم محاكمة 23 متهما فى أحداث السفارة الأمريكية

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اليوم محاكمة 23 متهما فى أحداث السفارة الأمريكية اليوم محاكمة 23 متهما فى أحداث السفارة الأمريكية
تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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