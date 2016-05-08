ضبط 5 فلسطينيين بدون أوراق إقامة و7 هاربين من 27 حكم بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، منذ قليل، عن ضبط 5 فلسطينيين الجنسية بدون إقامة، وضبط 7 أشخاص هاربين من إجمالى 27 حكم.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش "محمود أ ح أ "، والسابق اتهامه فى 4 قضايا سرقة مسكن، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد "عبد الرحمن إ س م "، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته 3 أقراص من عقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالى، وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة نخل " محمد ع ع س"، وبحوزته لفافة تبين أن بداخلها مادة بنية داكنة اللون تشبه جوهر الأفيون المخدر.

كما تم ضبط 38 محكوماً عليهم بينهم "هانى م م ج"، فى قضية حريق عمد، والمحكوم عليه غيابى بالسجن المشدد خمس سنوات، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 19 مخالفة متنوعة، وفى مجال جهود إدارة المرور تم ضبط 56 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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