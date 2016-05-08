مديرية أمن السويس تقيم اليوم عزاء لشهيدى الحماية المدنية

أعلنت مديرية أمن السويس إقامة عزاء شهيدى الحماية المدنية بدار مناسبات السويس اليوم الأحد الساعة 7 مساءً واللذين استُشهدا على إثر حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بحى السويس.

كانت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس قد قامت بنقل جثمانى رقيب شرطة بهاء أحمد أحمد، وأمين شرطة محمد الباز محمد، من أفراد شرطة الحماية المدنية، حيث استُشهدا خلال قيامهما بإخماد حريق داخل منزل بشارع صلاح الدين بالسويس إلى محافظة الشرقية ليتم دفنهما بالشرقية مسقط رأسهما، وأصيب اثنان آخران من رجال الحماية المدنية خلال إخماد الحريق.

وتواجد مدير أمن السويس اللواء مجدى عبدالعال، ونائب مدير أمن السويس اللواء محمود شبانة، والعميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، وقيادات مديرية أمن السويس ورجال الشرطة بمطافئ السويس ونواب السويس بالبرلمان محمد المصرى وطارق متولى وطلعت خليل، بالتواجد بمشرحة مستشفى السويس خلال قيام قوات الشرطة بنقل الجثمانين. وقد سادت حالة من الحزن بين رجال الشرطة بالسويس وخاصة رجال شرطة الحماية المدنية "مطافئ السويس" خلال نقل الجثمانين.

مديرية أمن السويس تقيم عزاء لشهداء الحماية المدنية

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