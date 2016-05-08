تعرف على عادات "غير صحية" ترفع فرص الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة

الكثير من العادات غير الصحية يمارسها الشباب يوميا تصبح سببا فى مرضهم وإصابتهم بأمراض القلب مبكرا كضيق الشرايين دون أن يدروا، وهو ما يعرضهم للكثير من المشكلات الصحية التى قد تؤدى إلى وفاتهم فى سن صغيرة.

الدكتور رامى الروينى - استشارى أمراض القلب والقسطرة الشريانية، مدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى - أكد هذه الحقيقة، مشيرا إلى أن الكثير من العادات اليومية غير الصحية والضارة والتى يصر البعض من الشباب على اتباعها، هى بالفعل سبب فى إصابتهم بأمراض القلب والوفاة فى سن مبكرة، وعلى رأس هذه العادات غير الصحية التى انتشرت بين الشباب بشكل خاص، التدخين بكل أنواعه سواء السلبى والإيجابى، فهو سبب الإصابة بأمراض القلب والشرايين لدى الشباب بعد أن كانت تقتصر الإصابة بها على كبار السن.

وتابع استشارى القلب والقسطرة الشريانية حديثه، موضحا أن الكثير من العادات غير الصحية أيضا والتى يمارسها الشاب بصفة منتظمة تجعله عرضة للوفاة المبكرة جراء الإصابة بأمراض القلب، منها السمنة وزيادة الوزن بشكل مفرط، فالدهون الزائدة بالجسم وتناول الطعام الدسم الغنى بها، يضر بحالة الشرايين وسرعة سريان الدم وتدفقه، كذلك لا يمكن أن نغفل زيادة حدة الضغوط العصبية اليومية، والاضطرابات النفسية وضغوط العمل التى يتعرض لها الشاب فى عمله ودراسته وحياته، والتوتر العام والشعور بالضغط والانفعال ودورها جميعا فى الإصابة بأمراض القلب، لافتا إلى خطورة الكسل وضعف معدلات ممارسة الرياضة بين الشباب أيضا، وضعف سريان وتدفق الدم فى الجسم بشكل عام.

ولذا نصح الروينى بضرورة تجنب تلك الممارسات الخاطئة والعادات الكفيلة بإصابة فئات شابة مبكرا بأمراض القلب والشرايين الخطيرة والوفاة.

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