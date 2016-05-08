تقرير في الجول – 5 أسئلة ننتظر إجابتها من بيللجريني وفينجر

مواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال ستكون مصيرية للغاية بين الفريقين لرغبتهما في التأهل بصورة مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

أرسنال يرغب في الابتعاد عن المركز الرابع وتجنب الخسارة. مانشستر سيتي يرغب في الابتعاد عن مانشستر يونايتد وقبل تلك المواجهة هناك عدة أسئلة تنتظر أن يجاب عنها. هل يستعيد سيتي قوته الهجومية؟ هل يخشى فينجر مانشستر سيتي؟

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أهم 5 أسئلة قبل مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال.

متى يستعيد مانشستر سيتي قوته الهجومية؟

أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي هو مانشستر سيتي بـ68 هدفا متفوقا على ليستر سيتي الذي سجل 67 هدفا وكذلك توتنام بنفس عدد الأهداف.

مانشستر سيتي خسر مواجهة الأسبوع الـ36 ضد ساوثامبتون بنتيجة 4-2، ثم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد خسر بنتيجة 1-0.

"أتوقع أن نستعيد المستوى الهجومي لنا، لقد كانت مشكلة لنا، مشكلة لم يتوقع الإعلام ان نعاني منها ضد ريال مدريد".

كانت تلك كلمات بيللجريني قبل مواجهة أرسنال فهل يستعيد سيتي رونقه الهجومي؟

هل يعود أرسنال لنتائجه السلبية؟

تعادل أرسنال 3 جوالات متتالية ضد وست هام وكريستال بالاس وسندرلاند على الترتيب.

ثم فاز ضد نورويتش سيتي في الجولة الماضية بهدف دون رد.

فهل يعود أرسنال من جديد لنتائجه السلبية أم يحقق الانتصار؟

لماذا هاجم فينجر مانشستر سيتي الآن؟

"لا أعتقد أن رحيل بيللجريني أثر كثيرا على مانشستر سيتي، بمجرد تعيين تشيكي بيجيريستين وفيران سوريان علمت بأن جوارديولا سيدرب سيتي".

لماذا تحدث فينجر الآن بهذه القوة حول تعيين جوسيب جوارديولا مدربا لمانشستر سيتي قبل نهاية الموسم؟ ولماذا قبل مواجهة مانشستر سيتي بساعات؟

هل يشارك جيرو كأساسي؟

في مباراة نورويتش صنع جيرو هدف الفوز، لكنه لم يسجل منذ شهر يناير الماضي وبالتحديد 13 يناير ضد ليفربول حينما سجل هدفين في الجولة الـ21.

فهل يلعب أساسيا ضد سيتي؟ خصوصا أنه سجل هدف من ثنائية الفريق على سيتي بالدور الأول ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري.

كيف سيكون التعامل مع الفرص المهدرة؟

خلق مانشستر سيتي 451 فرصة بالدوري صنع منهم 52 هدفا.

أرسنال خلق 446 فرصة صنع منهم 48 هدفا.

هناك الكثير من الفرص المهدرة فيكف سيتعامل؟ في مباراة الدور الأول فاز أرسنال بنتيجة 2-1 فهل يكررها؟