معجزة ليستر - شوارزر البطل غير المتوج للعام الثاني على التوالي

حقق تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وهذا الموسم نجح ليستر سيتي في تحقيق المفاجآة والحصول على اللقب بعد موسم إستثنائي للثعالب.

وفي قائمة الفريقين تواجد الحارس الاسترالي المخضرم مارك شوارزر والذي كان البديل الثالث لكورتوا وبيتر تشيك في البلوز الموسم الماضي وبديل الحارس كاسبر شمايكل هذا الموسم في ليستر سيتي.

صاحب ال43 عاما شاهد فريقيه يفوزان بالدوري الإنجليزي لعامين متتاليين من على دكة البدلاء ورغم ذلك اللاعب لم يتحصل على أي ميدالية أو يتم تسجيل أسمه ضمن الحاصلين على لقب البريميرليج.

قوانين البرييمرليج تنص على حصول الفريق الفائز على 40 ميدالية يتم تسليمهم للاعبين والجهاز الفني والإداري إجمالا ولا تعطي الحق لأي لاعب شارك في أقل من 5 مباريات في الحصول على ميدالية.

شوارزر لم يحصل على ميدالية من تشيلسي الموسم الماضي فلم يلعب أي مباراة مع الفريق وهذا الموسم لم يلعب أيضا أي مباراة مع ليستر سيتي مما يجعله غير مؤهل للحصول على ميدالية البطل.

فرصة الحارس الأسترالي في الاحتفاظ بميدالية لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم متوقفه على عدد الميداليات التي سيتم توزيعها على اللاعبين ال19 الذين شاركوا في إنجاز ليستر هذا الموسم وأعضاء الجهاز الفني والإداري.

ريتشي دي لايت قلب دفاع ليستر الذي رحل معارا إلى ميدلسبراه سيكون اللاعب رقم 20 الذي يحصل على ميدالية البطل بعد أن شارك في 12 مباراة مع ليستر هذا الموسم.

أسماء كالمدافع فاسيلفيسكي الذي شارك في 3 مباريات فقط هذا الموسم مع ليستر والتونسي يوهان بنعلون الذي لعب 4 مباريات مع ليستر قبل رحيله معارا لفيورنتينا والمهاجم المعار لهوفينهايم كراماريتش الذي لعب مبارياتين لليستر هذا الموسم سيكونوا الأحق بالحصول على ميداليات إن فاضت قبل أن يأتي دور شوارزر و7 أسماء أخرى سُجلت في قائمة ليستر هذا الموسم ولم تظهر في أي مباراة.

شوارزر لن يتم أعتباره بطلا للدوري الانجليزي سواء في بطولة العام الماضي أو العام الحالي وسيكتفي الحارس الاسترالي ببطولة وحيدة فقط حققها طوال مسيرته الطويلة مع ميدلسبراه وهي كأس الدوري موسم 2003-2004.

بينما سيتم اعتباره رسميا وعلى الورق كأحد المشاهدين لتشيلسي خلال الموسم الماضي وليستر سيتي خلال الموسم الحالي في مسيرتهم نحو تحقيق لقب البريميرليج