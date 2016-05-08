جنايات الجيزة تنظر اليوم محاكمة 3 متهمين فى قطع طريق ناهيا

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطه اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق ناهيا"

تنعقد الجلسة برئاسة محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتى وبسكرتارية أحمد صبحى عباس

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهما، بأنهم فى 28 أكتوبر 2014 بالاشتراك فى تجمهر بناهيا من شأنه تعريض السلم العام للخطر حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص واستعراض القوة والعنف وترويع المجنى عليه "أحمد رفاعى" وإحداث إصابات به.

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