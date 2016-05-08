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سيدة تتهم مدير مدرسة ومعلمة بالعاشر بضرب وسب ابنها أثناء الامتحان

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سيدة تتهم مدير مدرسة ومعلمة بالعاشر بضرب وسب ابنها أثناء الامتحان سيدة تتهم مدير مدرسة ومعلمة بالعاشر بضرب وسب ابنها أثناء الامتحان
اتهمت سيدة مزدوجة الجنسية ، مدير ومعلمة بأحد مدارس العاشر من رمضان بالتعدى على نجلها بالضرب أثناء تأديته امتحان نهاية العام .

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بتلقى الرائد أحمد متولى رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغاً من "نهى م ع" 37 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم مزدوجة الجنسية مصرية - أمريكية بتضررها من كلاً من مدير مدرسة "ع ع " التجريبية للغات و"كريمة د م " المدرسة بذات المدرسة، وذلك لقيام الأخيرة بالتعدى على نجلها "عمرو إ" 11 سنة التلميذ بالصف الخامس الابتدائى بذات المدرسة بالسب والضرب وإحداث إصابته بسحجات باليد اليسرى أثناء تواجده بلجنة الامتحانات بالمدرسة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 32 أحوال القسم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق بإشراف المستشار احمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

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