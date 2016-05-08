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نظر دعوى إلزام "المحامين" بتقديم العضو "فيش وتشبيه" لتجديد العضوية اليوم

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نظر دعوى إلزام "المحامين" بتقديم العضو "فيش وتشبيه" لتجديد العضوية اليوم نظر دعوى إلزام "المحامين" بتقديم العضو "فيش وتشبيه" لتجديد العضوية اليوم
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقا للقانون.

وذكرت الدعوى أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.

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