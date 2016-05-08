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بالصور.. "قدامى لاعبى أسوان" تكرم فريق التعدين بعد صعوده للدورى الممتاز

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بالصور.. "قدامى لاعبى أسوان" تكرم فريق التعدين بعد صعوده للدورى الممتاز بالصور.. "قدامى لاعبى أسوان" تكرم فريق التعدين بعد صعوده للدورى الممتاز
نظمت رابطة قدامى اللاعبين بنادى أسوان، حفلاً لتكريم نادى النصر للتعدين الصاعد هذا العام للدورى الممتاز لكرة القدم، تحت رعاية محمد حمدان، كابتن نادى أسوان فى التسعينيات، وبالتعاون مع أكاديمية النادى الأهلى بأسوان، ونادى أسوان برئاسة الدكتور حسن عبد القادر.

وشمل الحفل الذى أقيم بنادى أسوان، تكريم حمادة رسلان، المدير الفنى لفريق النصر للتعدين، والدكتور خالد سعد، مخطط أحمال نادى التعدين، وذلك لمساهمتهما فى صعود الفريق للدورى الممتاز الموسم المقبل، بالإضافة إلى تكريم عصام عبد الجابر، المدير الفنى لنادى كيما أسوان، الصاعد حديثاً للممتاز "ب"، وتكريم نورى حسين، المدير الفنى لنادى التحرير، الصاعد حديثاً للقسم الثالث، وعادل لحمة، مدير قطاع الناشئين بنادى أسوان، بعد تفوق فرق النادى فى مسابقات الناشئين، ووائل محمد، المدرب العام لنادى كيما أسوان.

وشهدت الاحتفالية حضور فتحى عبد الظاهر، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وحسن عبد الكريم، رئيس منطقة الكرة بأسوان، وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان.

قدامى لاعبى أسوان (1)

قدامى لاعبى أسوان (2)

قدامى لاعبى أسوان (3)

أسوان يخاطب التليفزيون رسميا لمنع إذاعة مباراة الأهلى
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