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بالصور.. مدير أمن الغربية يستعرض مجهودات المديرية مع نواب المحافظة

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بالصور.. مدير أمن الغربية يستعرض مجهودات المديرية مع نواب المحافظة بالصور.. مدير أمن الغربية يستعرض مجهودات المديرية مع نواب المحافظة
اجتمع اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق لاستعراض جهود أجهزة وزارة الداخلية للارتقاء بالأداء الأمنى وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان ورحب مدير الأمن بالنواب وعبر عن ثقة مديرية أمن الغربية فيهم.

وأوضح عبد الفتاح، أن الهدف من اللقاء إيضاح السياسة العامة للوزارة فى التواصل مع أعضاء مجلس النواب بحسبانهم ممثلى الشعب المصرى وصوت الجماهير والتعاون البناء والمثمر بين المجلس النيابى وكافة مؤسسات الدولة ومن بينها هيئة الشرطة ودعم مجلس النواب للوزارة لتحقيق رسالة هيئة الشرطة.

كما أكد على سياسة الوزارة فى حسن معاملة المواطنين وضبط الأداء الأمنى وتحقيق مصالح المواطنين وحمايتهم والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أبرزها كسب ثقة وتأييد الرأى العام.

وتناول مدير أمن الغربية خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والقضايا أهمها الدور الفاعل لمجلس النواب ورسالة هيئة الشرطة وتقديم وتطوير الخدمات الأمنية وحسن معاملة المواطنين وجهود المديرية وجهود المديرية فى مجال حقوق الإنسان ومناقشات النواب.

وطالب النواب الأعضاء من مدير الأمن وقيادات مديرية الأمن على هامش اللقاء مقترحاتهم حول التشريعات والمشاكل التى تتعلق بجهاز الشرطة لطرحها وعرضها ومناقشاتها تحت قبة البرلمان مؤكدًا على دور وتضحيات جهاز الشرطة بأرواحهم فداءًا للوطن.

ومن جانبهم أكدوا على ضرورة ضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين والتعامل باحترام تام مع المواطن، وشددوا على ضرورة الالتزام بالقانون موضحين أن الشعب لا يريد إلا تطبيق القانون والعمل بالقانون وتنفيذ سيادة القانون، وبذلك يحصل المواطن على الكرامة الإنسانية.

وأكد مدير أمن الغربية على ضرورة توفير الاحترام لكل النواب من كافة رجال الشرطة، وأن يتم تسهيل طلبات النواب فى حدود القانون، وأكد النواب على محاربة الفساد والمحسوبية والقضاء على أى شخص تسول له نفسه فى أعمال تخريبية أو إتلاف المنشاَت العامة ومشاركة جميع مؤسسات الدولة من الشعب والجيش والشرطة والتأكيد على محاربة ذلك والقضاء على أهل الشر الذين يسعون فى الأرض فساداً.

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(1)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(2)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(3)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(4)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(5)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(6)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(7)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(8)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(9)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(10)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(11)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(12)

مدير-أمن-الغربية-يستعرض-مجهودات-المديرية-مع-نواب-المحافظة-(13)

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