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بالفيديو.. هل تعود روبي لطليقها؟

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السبت 07-05-2016 22:37

حالة من السعادة سادت بين الفنانين والوسط الفني كله وخاصة الذين حضروا زفاف نجل السبكي علي ابنة المنتج محمد حسن رمزي شهد حيث شاهدوا المخرج سامح عبد العزيز وهو يرقص مع طليقته الفنانة والمطربة روبي في حفل زفاف المنتج كريم السبكي.

روبي وسامح رقصا سويًا تزامنًا مع غناء النجم الذي احيا حفل الزفاف، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن عودة روبي وسامح مرة أخرى بعد الانفصال.

جدير بالذكر، أن روبي وسامح انفصلا، بعدما أنجبت روبي طفلتهما الأولى طيبة، في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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