عمرو دياب يحيي حفل زفاف نجل السبكي وسط حضور فني ضخم

احتفل المنتج أحمد السبكي بزفاف نجله المخرج كريم السبكي على شهد ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي في أحد الفنادق الكبرى وانتهى الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك وسط حضور كم كبير من النجوم والنجمات وأحيا الحفل كل من المطربان محمد حماقي وعمرو دياب في أول ظهور فني له بعد طرحه لألبومه"أحلى وأحلى".

وحضر من الفنانين يسرا ومنه شلبي وغادة عادل وسميرة سعيد ومها أحمد ويسرا اللوزي وياسمين عبد العزيز وايمي سمير غانم ومي سليم وشقيقتها دانا حمدن وايتن عامر التي احتفلت أمس أيضا بعقيقه ابنتها ايتن وبعد انتهائها من العقيقه حضرت الحفل الذي بدت فيه مكتسبه الكثير من الوزن الزائد بعد إنجابها لطفلتها الأولى.

حضر أيضا حسن الرداد ومحمد رجب وعمر السعيد وعلى ربيع وحكيم وعدد أخر من الفنانين.

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