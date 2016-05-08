بالفيديو.. سعد الصغير يرد على شمس: باعت الطفلة لثري عربي وكنت مذلولاً لها

رد المغني الشعبي سعد الصغير على الفيديو الذي نشرته شمس وهو يقبل قدمها متهما شمس في فيديو قام بنشره على قناة شعبي على الانترنت باتهامات مشينه للغاية.

فقال سعد انه لم يكن متزوجا من شمس وكان يذهب إلي منزلها من وقتا لأخر وكان يشاهد لديها رجالا وحينما كان يسألها عن صفتهم كانت ترد:"صاحبي".

أما عن ما قالته شمس بشأن زواجهما فقال أن ما حدث إنها قالت زوجتك نفسي فهل هذا يعد زواجا؟!

وأكمل سعد إنه تعرف على شمس في أحد البارات وقامت بسرقة الفيزا كارد الخاصة به وسحبت منها أموالا وصلت إلى 100 ألف جنية في يوم واحد لشراء مجوهرات وملابس بالإضافة إلى ملايين الجنيهات التي أنفقها عليها وفي النهاية رغبت في أن يعطيها مليوني جنية لكنه رفض لذا قامت بابتزازه بالفيديوهات والاتهامات التي نشرتها مؤخرا وكانت أحيانا تقول له "بوسني في فمي"ولما كان يقبلها كان يتفاجيء بأنها صورته وكانت تحتفظ بالصورة لتبتزه فيما بعد وهو ما حدث فعليا.

واعتذر سعد من جمهوره وأسرته عما حدث منه قائلا إنه كان بعيد عن ربنا لذا كان يقبل بأي شيء تفعله لشعوره إنه كان"مذلول"خوفا من أن يفتضح أمره أمام أسرته.

وعن قصة اختطاف طفلة من دار الأيتام قال إنه نصح شمس كثيرا برد الطفلة إلى الدار لكنها كانت ترفض وسبق وقامت بعدة عمليات إجهاض في خمس زيجات لها لذا فأمر الإنجاب بالنسبة لها أصبح صعبا قائلا أن الطفلة التي اختطفتها شمس باعتها لثري عربي.





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