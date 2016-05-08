أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نيللي كريم تركت بناتها مع طليقها وهو يرد :"طالع عيني"

Google+ Print

السبت 07-05-2016 23:44

يبدو أن انشغال الفنانة نيللي كريم بتصوير مسلسلها "سقوط حر" للعرض في دراما شهر رمضان المقبل دفعها لأن تترك بناتها من طليقها دكتور هاني أبو النجا معه، وهو ما أشار إليه في تدوينه على فيس بوك معلقا على صور لآباء مع بناتهن توضح مدى المسؤولية الكبيرة التي تلقى على عاتق الآباء ومن دون ذكر اسم طليقته فقال:" وده حال كل أب سنجل مع بناته وأصعب حاجة انك تسرح شعرهم يا طلعان العين يا أخواني و تظل بناتي احلي ما في الدنيا".

وكانت نيللي كريم قد أعلنت منذ شهور طلاقها من دكتور هاني وقالت في لقاء تلفزيوني لها أن حياتها معه أنت عبارة عن 11 عاما من النكد وهو ما اتضح عليها خلال تقديم بعض أعمالها الكئيبة على حد وصفها.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي