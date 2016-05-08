نيللي كريم تركت بناتها مع طليقها وهو يرد :"طالع عيني"

يبدو أن انشغال الفنانة نيللي كريم بتصوير مسلسلها "سقوط حر" للعرض في دراما شهر رمضان المقبل دفعها لأن تترك بناتها من طليقها دكتور هاني أبو النجا معه، وهو ما أشار إليه في تدوينه على فيس بوك معلقا على صور لآباء مع بناتهن توضح مدى المسؤولية الكبيرة التي تلقى على عاتق الآباء ومن دون ذكر اسم طليقته فقال:" وده حال كل أب سنجل مع بناته وأصعب حاجة انك تسرح شعرهم يا طلعان العين يا أخواني و تظل بناتي احلي ما في الدنيا".

وكانت نيللي كريم قد أعلنت منذ شهور طلاقها من دكتور هاني وقالت في لقاء تلفزيوني لها أن حياتها معه أنت عبارة عن 11 عاما من النكد وهو ما اتضح عليها خلال تقديم بعض أعمالها الكئيبة على حد وصفها.

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