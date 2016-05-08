بعد 10 سنوات...نادين الراسي تنتقم من باسم مغنية وتوجه رسالة لماغي بو غصن

"الشقيقتان" هو عنوان المسلسل اللبناني، الذي ينقل الواقع اللبناني في حقبة "الستينات وهو من كتابة كلوديا مرشليان، واخراج سمير حبشي، ومن بطولة الممثلة نادين الراسي والممثل باسم مغنية ويشاركهما كل من سارة أبي كنعان ورولا حمادة و الممثلة زينة مكي ونهلة داوود وجوزيف أبي نصار ونيكولا مزهر ومازن معضم الذي لم يكن حاضراً في المؤتمر لدواع شخصية.

وبمناسبة البدء بتصوير هذا المسلسل يوم الإثنين الواقع في التاسع من شهر مايو عقدت شركة "ايغل فيلم" المنتجة للعمل مؤتمراً صحافياً بحضور فريق العمل. فتحدث الكاتبة كلوديا مرشليان قائلة:"إن المسلسل يختلف عن غيره بجوه ومشاكله وشخصياته التي يطرحها. و "الشقيقتان" مثله مثل أي عمل قدمته يجب أن يحمل شيئاً جديداً في طياته، وفي حال لم أستطع إيصال هذه الرسالة أكون قد فشلت في مهمتي حسبما قالت لـ"سيدتي نت".

وتابعت "أريد للمشاهد أن يرى بيروت في مرحلة الستينات والصراع الذي كان موجوداً فيها سواء كان صراعاً طبقياً، أم الأشخاص الذين خرجوا من عدة حروب واخذوا استقلالهم وبدأوا حياتهم من جديد متحدين كل الظروف".

نادين: أقدم هذا المسلسل لماغي وجمال

أما الممثلة نادين الراسي التي خصت "سيدتي نت" بتصريح عن دورها بأنها ستلعب دور السيدة الشريرة لأنها تريد أن تنتقم ولا تحب أحداً ولا حتى نفسها، ولا تسمح لنفسها بأن تحب". كذلك الأشخاص المحيطين بها تساعدهم في مكان ولكنها سرعان ما تستخدمهم للانتقام".

وقالت نادين إنها "تجسد شخصية فريدة من نوعها وأول مرة يكتب عمل بهذه الطريقة. وتابعت:"أظن أن كلوديا قامت بشيء من الصعب تقليده، آملة بأن تتجرأ الممثلات على لعب هذه الأدوار لنغوص بمشاكل يعاني منها بعض الأشخاص وهم يكونون مظلومين لا ظالمين. ولكن ينقلبوا إلى ظالمين أيضاً في نفس الوقت".

وخلال المؤتمر تحدثت نادين عن أنه "في داخل كل منا شرّ وجرح، وفي حال لم نستطع مداواة هذا الجرح فلنعمل على استيعابه".

كما تطرقت نادين إلى التعامل الأول الذي يربطها مع جمال سنان حيث قالت "أجمل الكلام سمعته من كل من عمل مع هذا الشخص واكتشفت هذا الأمر عندما قمنا بتوقيع العقد". وعلى الصعيد الشخصي تحداني هو وماغي بو غصن كي أقف على قدميّ وأقدم هذا العمل بعد الظروف التي مررت بها مؤخراً، فأنا بدوري اليوم أريد تقديم هذا المسلسل له ولماغي.

وحول من سيغني شارة المسلسل قالت ممازحة "ماغي بو غصن". يذكر أنه لم يتم بعد لغاية الآن معرفة من سيغني الشارة.

باسم مغنية: مفاجأة خارجة عن المألوف

الممثل باسم مغنية قال لـ"سيدتي نت" "إن المسلسل لبناني مئة في المئة، يتكلم عن حقبة زمنية في فترة الستينات، وفيها قصص حب وقهر وكل التناقضات التي نراها في الحياة".

وعن دوره في المسلسل قال "دوري متقلب جداً وفيه صعوبة وقلق بعض الشيء من شخصية "شريف".

وحول التعاون مع نادين لفت باسم إلى أنه "سبق وعملنا "مش ظابطة" منذ عشر سنوات، وسيكون هناك مفاجأة في المسلسل خارجة عن المألوف لا أريد التطرق لها حالياً".

رولا حمادة: هذه نصيحتي للممثلات الجديدات

من ناحيتها، أشارت الممثلة رولا حمادة لـ"سيدتي نت" إلى أن " الشقيقتان" عمل جميل، وهو من المسلسلات التي تجعلك تفكر بحال الدنيا حتى ولو كان من حقبة الستينات، إلا أننا نرى نفس الأمر حالياً، ولكن بأسماء جديدة وملابس جديدة".

وعبّرت حمادة عن سعادتها بالعمل مع ممثلات شابات مؤكدة أن خلط الدم الجديد مع القديم يضيف الكثير للعمل، وأضافت:"أنصحهن بأن يحببن عملهنّ ويلتزمن به".

سارة أبي كنعان: أرفض الشرّ

أما الممثلة سارة أبي كنعان فكشفت في حديثها لـ"سيدتي نت" بأنها تتعرض لعدد من الصفعات من شقيقتها "نادين الراسي" لأنها ترفض أن تراه شراً، وترفض الشر من أي شخص كان ولا تصدق أنه من الممكن أن يتم أذيتها من شقيقتها كونها تربت على الحنان.

وتحدثت سارة عن سعادتها بأصداء عملها البطولي الأول "كواليس المدينة"، قائلة:"هو من أجمل الأدوار التي لعبتها والذي استطاع أن يأخذ ضجة كبيرة في لبنان كونه نقل الواقع كما هو بفضل الكاتبة طبعاً الإعلامية غادة عيد". وأضافت "كان الدور نقلة نوعية لأنه استطاع أن يظهرني بصورة المرأة الناضجة وأبعد عني صورة الطفولة".

زينة مكي: لا أحد يمكنه سحب البساط

الممثلة زينة مكي عبّرت عن سعادتها بالعمل لأنه لأول مرة تعمل مع فريق جديد. وتقول:"تدور أحداث المسلسل في حقبة الستينات حيث أكون موجودة في منزل فقير، وألجأ إلى السرقة كوني أتطلع إلى حياة الأغنياء بشكل دائم وأضعها هدفاً أمامي".

وحول وجود ممثلين شباب في هذا العمل، قالت زينة أنه جميل هذا الأمر، كونه يعطي حيوية للعمل لأنه قليل ما نرى هذه الوجوه في المسلسلات ويكون التركيز على البعض بشكل دائم ومتكرر".

وحول امكانيتهم سحب البساط من تحت أقدام الممثلين الكبار قالت "لا احد يسحب البساط من أحد فالكل موجود وله مكانته".

نيكولا مزهر: غيرت مظهري



أما الممثل نيكولا مزهر فتحدث عن اللوك الذي اعتمده في المسلسل والذي يشبه فترة الستينات، ويلعب دور صياد سمك، وتربطه علاقة حب ببنت الجيران، وتطرأ احدات تعرقلها. وأضاف " الدور فيه شيء لذيذ من حيث الخصائص ومن ناحية مشاركتي مع رولا حمادة وهو دفعة كبيرة لي إلى الأمام".

يذكر أن المسلسل سيكون خارج السباق الرمضاني وسيتم عرضه على شاشة الـ "LBC اللبنانية، على أن يتم عرضه لاحقاً على شاشة عربية.

تتابعون لاحقاً على "سيدتي نت" لقاءات مصورة مع النجوم ولقطات من المؤتمر الصحفي.

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