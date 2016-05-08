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سلمان خان سفير النوايا الحسنة في الألعاب الاولمبية

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السبت 07-05-2016 21:57

نشرت وكالة Press Trust of India تغريدة عبر حسابها الخاص على تويتر ذكرت فيها انه وقع الاختيار على النجم سلمان خان Salman Khan ليكون سفير النوايا الحسنة ويمثل الهند في دورة الالعاب الاولمبية 2016 التي ستقام في ريو دي جنيرو بالبرازيل.


سلمان المشغول حالياً بتصوير فيلمه الجديد "سلطان" سيمثل بلاده في دورة الالعاب الأولمبية 2016، علماً انها المرة الاولى التي يتم فيها اختيار نجم من بولييود ليكون سفيراً للنوايا الحسنة للألعاب الاولمبية.


سلمان لم يصّرح حتى الساعة بأي نبأ يؤكد أقوال الوكالة، لذا سننتظر تأكيده إستلام المنصب الجديد الى جانب أخباره العاطفية مع حبيبته الرومانية التي عادت الى الأضواء.

 

 

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