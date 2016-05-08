حصرياً: جدة حلا الترك رداً على الفيديو الذي نشرته دنيا بطمة:كلامها عار عن الصحة وتزوير للحقيقة

تلقت "سيدتي" عدة اتصالات من السيدة مها الترك ، جدة الفنانة المتألقة حلا الترك ووالدة السيد محمد الترك ، زوج الفنانة المغربية ونجمة " آرب أيدول " ، وكانت الترك في حالة نفسية سيئة جداً ، وأقرب إلى البكاء، وكانت تستغيث بـ"سيدتي" ، وتقول في عبارات غلفت بالدمع والبكاء الصامت من أم نذرت حياتها وعمرها من أجل ابنها محمد وأولاده .

وقالت :" إن ابني محمد الترك ، والذي أعرفه جيداً ، كما يعرفه كل أهله وأقاربه وأصدقائه ، من أطيب القلوب التي يمتلكها إنسان ، فقلبه يمتلىء بالحب والعطاء والخير، وهو شهم في طباعه يساعد من لايعرفه ومن يعرفه ، يحب أسرته وأولاده حباً جماً ، ويحبنا نحن عائلته ، أنا ووالده ، وكل أفراد عائلتنا ، ولكنه بدأ يتغير منذ زواجه من الفنانة المغربية دنيا بطمة ، والتي تظهر للناس بكافة وسائل التواصل الاجتماعي أنها أم حنونة لحلى وأخيها عبد الله ، ترعاهما وتتابع أمورهما وتهتم بحياتهما ، ولكن هذا عار من الحقيقة ، فهي لا تعرف عنهما ، وإنما تفعل ذلك لتأخذهما بأي طريقة مني ، أنا من ربيتهما ، وكبرا أمامي".

وتقول جدة حلا وكما هو مرفق بالرسالة التي بعثتها إلى "سيدتي نت"بخط يدها:

"وما أود أنا مها الترك جدة حلى محمد وعبد الله الترك ، وأقطن معهم في نفس المنزل ، منذ انفصال ابني " موفق الترك " المشهور " بمحمد الترك " عن زوجته الأولى " منى السابر "، وزواجه بالفنانة دنيا بطمة ، والذي أود أن أوضحه برسالتي هذه ، ردا على الانستغرام والذي قامت الفنانة دنيا بطمة بنشره على الانستغرام تحت عنوان "حوار القناة الثانية "مع الفنانة دنيا بطمة في بيتها بالمنامة .

أود أن أعلن لكم أن جميع ماجاء في هذا الفيديو من كلام " عار عن الصحة " وكله تمثيل بتمثيل ، وكلام حلى والدها قام بإجبارها على قوله في الفيديو ، وكل الأحاديث غير صحيحة ، وأنا جدتهم ومعهم في البيت تفاجأت بما جاء بالفيديو ، لأني ولأول مرة ، أرى مثل هذه التصرفات .

وتضيف:"إن ماقامت به الفنانة دنيا بطمة ، ماهو إلا تزوير للحقيقة ، فلا شيء مما جاء صحيحاً ، بل على عكس ماقيل فلا يوجد أي اهتمام أو تعامل مع الأولاد من قبلها ، وأنا جدتهم وجدهم من يتولى جميع أمورهم".



من جانب آخر حاولت " سيدتي " الاتصال بمحمد الترك أبو حلا للتواصل معه حول الموضوع ، ولكنهلم يرد على الاتصال.

وكانت دنيا قد ظهرت في فيديو على الانستغرام قد سجل متابعة واسعة وصلت إلى 300 ألف ، وظهرت فيه وهي تتحدث عن الإطباق المغربية ، بينما يتحدث زوجها محمد الترك عن الإطباق البحرينية ، وتظهر في بيتها وقد زينت أرجاؤه بالتحف المغربية ، بينما ، يمضي تعليق الفيديو ، ليؤكد أن دنيا وبعيداً عن الأضواء تعيش بنفس الأمومة مع أبناء زوجها الثلاثة ، وأن عفويتها وحسها الفكاهي كان سبباً في اقترابهم منها ، وتظهر حلا وهي تعلن حبها ، ووقوفها معها حتى في رحلاتها الفنية لتساندها.





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